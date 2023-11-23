Смирнова (Астрова) Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Сын: Астров Петр Иоаннов
Отец ребёнка: Смирнов Иоанн Николаев
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Смирнов Иоанн Николаев
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Смирнов Иоанн Николаев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Смирнова) Александра Иоаннова
Отец ребёнка: Смирнов Иоанн Николаев
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Смирнов Иоанн Николаев
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Смирнова) Наталья Иоаннова
Отец ребёнка: Смирнов Иоанн Николаев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Смирнов Константин Иоаннов
Отец ребёнка: Смирнов Иоанн Николаев
Смирнов Константин Иоаннович (1857 — ?) Родился 18 мая 1857 года в семье священника села Ильинского (в Березниках) Романов-Борисоглебского уезда Иоанна Смирнова. В 1881 году окончил Ярославскую семина... Показать все
Смерть
Неизвестно