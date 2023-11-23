Смирнова (Астрова) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова (Астрова) Анна Васильева

Смирнова (Астрова) Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Иоанн Николаев

Рождение ребёнка
1836

Сын: Астров Петр Иоаннов

Отец ребёнка: Смирнов Иоанн Николаев

Рождение ребёнка
1838

Сын: Астров Василий Иоаннов

Отец ребёнка: Смирнов Иоанн Николаев

Рождение ребёнка
1839

Сын: Смирнов Федор Иоаннов

Отец ребёнка: Смирнов Иоанн Николаев

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Смирнова) Александра Иоаннова

Отец ребёнка: Смирнов Иоанн Николаев

Рождение ребёнка
1849

Сын: Смирнов Алексей Иоаннов

Отец ребёнка: Смирнов Иоанн Николаев

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Смирнова) Наталья Иоаннова

Отец ребёнка: Смирнов Иоанн Николаев

Рождение ребёнка
1857

Сын: Смирнов Константин Иоаннов

Отец ребёнка: Смирнов Иоанн Николаев

Смирнов Константин Иоаннович (1857 — ?) Родился 18 мая 1857 года в семье священника села Ильинского (в Березниках) Романов-Борисоглебского уезда Иоанна Смирнова. В 1881 году окончил Ярославскую семина... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.