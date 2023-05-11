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Голота Григорий Ананьевич

Место рождения

Назарово, Россия

Дата рождения

24.01.1917

Дата смерти

13.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1917

Отец: Голота Ананий Тимофеевич

Мать: Голота Акулина Ананьевна

Назарово, Россия
Бракосочетание
1938

Жена: Голота Зоя Романовна

Южино, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Голота Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Голота Зоя Романовна

Южино, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.12.1945

Дочь: нет

Мать ребёнка: Голота Зоя Романовна

Южино, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
13.06.1980
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Южино, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
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