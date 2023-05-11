Голота Григорий Ананьевич
Место рожденияНазарово, Россия
Дата рождения24.01.1917
Дата смерти13.06.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1917
Отец: Голота Ананий Тимофеевич
Мать: Голота Акулина Ананьевна
Назарово, Россия
Бракосочетание
1938
Жена: Голота Зоя Романовна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Голота Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Голота Зоя Романовна
Рождение ребёнка
31.12.1945
Дочь: нет
Мать ребёнка: Голота Зоя Романовна
Смерть
13.06.1980
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно