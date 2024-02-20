Первушин (Первухин) Тихон Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первушин (Первухин) Тихон Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1708 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Первухин Данило

Мать: не указана

Место жительства
1745
Большой Кантат, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Место жительства
1795
Еловое, Тайшетский район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/205
Смерть
Неизвестно

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