Владимирова (Козырева) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимирова (Козырева) Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1907

Дата смерти

07.11.1984

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1874 г.р.

Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1907

Отец: Козырев Сергей Алексеевич

Мать: Козырева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
07.11.1984
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
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