Владимирова (Козырева) Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1907
Дата смерти07.11.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1907
Отец: Козырев Сергей Алексеевич
Мать: Козырева Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.11.1984