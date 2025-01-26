(Вознесенская) Надежда Фёдоровна
женский, родилась Около 1899 ст.
умерла 05.09.1900 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область
МатьВознесенская Александра ВасильевнаНеизвестно г.р.
ОтецВознесенский Фёдор ВасильевичНеизвестно г.р.
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Рождение
Около 1899 ст.
Смерть
05.09.1900 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Похороны
06.09.1900 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-NR3T?cat=752387&i=867