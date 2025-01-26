(Вознесенская) Надежда Фёдоровна Около 1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Вознесенская) Надежда Фёдоровна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась Около 1899 ст.

умерла 05.09.1900 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Мать
Вознесенская Александра ВасильевнаНеизвестно г.р.
Отец
Вознесенский Фёдор ВасильевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899 ст.

Отец: Вознесенский Фёдор Васильевич

Мать: Вознесенская Александра Васильевна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-NR3T?cat=752387&i=867

Смерть
05.09.1900 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область

От золотухи https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-NR3T?cat=752387&i=867

Похороны
06.09.1900 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область

На городском кладбище https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-NR3T?cat=752387&i=867

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