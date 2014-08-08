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Шавров Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1953

Дата смерти

08.08.2014

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1953

Отец: Шавров Николай Андреевич

Мать: Шаврова Нина Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаврова Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Шаврова Лидия Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаврова Лидия Леонидовна

Рождение ребёнка
12.12.1981

Сын: Шавров Виталий Сергеевич

Мать ребёнка: Шаврова Лидия Леонидовна

Смерть
08.08.2014

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