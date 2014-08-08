Шавров Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1953
Дата смерти08.08.2014
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1953
Отец: Шавров Николай Андреевич
Мать: Шаврова Нина Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаврова Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Шаврова Лидия Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаврова Лидия Леонидовна
Рождение ребёнка
12.12.1981
Мать ребёнка: Шаврова Лидия Леонидовна
Смерть
08.08.2014