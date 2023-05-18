Чуриков Давыд Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Чуриков Федот Никонович
Мать: ?
Бракосочетание
Около 1845
Рождение ребёнка
09.05.1846
Дочь: Янова Лукерья ???
Мать ребёнка: Чурикова Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
01.11.1847
Дочь: Настасья Давыдовна
Мать ребёнка: Чурикова Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуриков Дементий (Демид) Давыдович
Мать ребёнка: Чурикова Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чурикова Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуриков Егор ?
Мать ребёнка: Чурикова Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуриков Максим ?
Мать ребёнка: Чурикова Параскева Михайловна
Смерть
Неизвестно