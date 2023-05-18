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Чуриков Давыд Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Чуриков Федот Никонович

Мать: ?

Бракосочетание
Около 1845

Жена: Чурикова Параскева Михайловна

Никольское, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.05.1846

Дочь: Янова Лукерья ???

Мать ребёнка: Чурикова Параскева Михайловна

Никольское, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.11.1847

Дочь: Настасья Давыдовна

Мать ребёнка: Чурикова Параскева Михайловна

Никольское, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуриков Дементий (Демид) Давыдович

Мать ребёнка: Чурикова Параскева Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуриков Семён Давыдович

Мать ребёнка: Чурикова Параскева Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуриков Егор ?

Мать ребёнка: Чурикова Параскева Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуриков Максим ?

Мать ребёнка: Чурикова Параскева Михайловна

Смерть
Неизвестно
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