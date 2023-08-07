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Русакова Лариса Михайловна
Русакова Лариса Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.05.1957
Пол
Женский
Отец
Русаков Михаил Федорович
1924 г.р.
Мать
Русакова Анастасия Михайловна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1957
Отец:
Русаков Михаил Федорович
Мать:
Русакова Анастасия Михайловна
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