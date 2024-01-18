Шальнов Федор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Отец: Шальнов Семен Павлович
Мать: Шальнова Анна Никитична
Дочь: Шувалова Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Шальнова Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Шальнова Екатерина Ефимовна
Дочь: Панина Александра Федоровна
Мать ребёнка: Шальнова Екатерина Ефимовна
Сын: Шальнов Дмитрий? Федорович
Мать ребёнка: Шальнова Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Шальнова Екатерина Ефимовна
Дочь: Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Шальнова Екатерина Ефимовна
Сын: Шальнов Николай Федорович
Мать ребёнка: Шальнова Екатерина Ефимовна
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Шальнова Екатерина Ефимовна
Сын: Шальнов Василий Федорович
Мать ребёнка: Шальнова Екатерина Ефимовна
Дочь: Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Шальнова Екатерина Ефимовна
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Шальнова Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Шальнова Екатерина Ефимовна