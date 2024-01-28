Суслопарова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1915
Дочь: Суслопарова Анфиса Макариевна
Отец ребёнка: Суслопаров Макарий Стефанович
Вшивково, Пермский округ, Уральская область
Восприемник Павла Иоановна Суслопарова.(двоюродная сестра)
Смерть
Неизвестно