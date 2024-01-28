Суслопарова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслопарова Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суслопаров Макарий Стефанович

Рождение ребёнка
21.06.1915

Дочь: Суслопарова Анфиса Макариевна

Отец ребёнка: Суслопаров Макарий Стефанович

Вшивково, Пермский округ, Уральская область
Восприемник Павла Иоановна Суслопарова.(двоюродная сестра)
Смерть
Неизвестно

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