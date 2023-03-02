Селезнев Илья Федорович До 1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селезнев Илья Федорович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился До 1790, Бердянск

Отец
Селезнев Федор СаввичДо 1770 г.р.
Мать
Селезнева Феодосия1782 г.р.
Дети
Селезнев Авраам Ильич1824 г.р.
Селезнев Иван Ильич1826 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: Селезнев Федор Саввич

Мать: Селезнева Феодосия

Место жительства
Неизвестно

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
1824

Сын: Селезнев Авраам Ильич

Мать ребёнка: Селезнева (Селезнев) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Селезнев Иван Ильич

Мать ребёнка: Селезнева (Селезнев) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Селезнева) Акилина Ильинична

Мать ребёнка: Селезнева (Селезнев) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
05.08.1832

Сын: Селезнев Емельян Ильич

Мать ребёнка: Селезнева (Селезнев) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
30.07.1835

Дочь: (Селезнева) Параскева Ильинична

Мать ребёнка: Селезнева (Селезнев) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
05.10.1838

Сын: Селезнев Гавриил Ильич

Мать ребёнка: Селезнева (Селезнев) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
07.03.1841

Дочь: Корниенко (Селезнева) Дарья Ильинична

Мать ребёнка: Селезнева (Селезнев) Параскева Ивановна

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