Селезнев Илья Федорович
мужской, родился До 1790, Бердянск
ОтецСелезнев Федор СаввичДо 1770 г.р.
МатьСелезнева Феодосия1782 г.р.
Дети
Селезнев Авраам Ильич1824 г.р.
Селезнев Иван Ильич1826 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: Селезнев Федор Саввич
Мать: Селезнева Феодосия
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Селезнева (Селезнев) Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Селезнев Иван Ильич
Мать ребёнка: Селезнева (Селезнев) Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Селезнева) Акилина Ильинична
Мать ребёнка: Селезнева (Селезнев) Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1832
Мать ребёнка: Селезнева (Селезнев) Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1835
Дочь: (Селезнева) Параскева Ильинична
Мать ребёнка: Селезнева (Селезнев) Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
05.10.1838
Мать ребёнка: Селезнева (Селезнев) Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
07.03.1841
Дочь: Корниенко (Селезнева) Дарья Ильинична
Мать ребёнка: Селезнева (Селезнев) Параскева Ивановна