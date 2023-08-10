Столбов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Столбов Петр Ларионович
Мать: Столбова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Столбова Анисия Петровна
Место жительства
Неизвестно
Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1836
Сын: Столбов Степан Васильевич
Мать ребёнка: Столбова Анисия Петровна
Смерть
Неизвестно