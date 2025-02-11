Лемаев / Чичин Макар Николаев 11.01.1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Лемаев / Чичин Макар Николаев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 11.01.1876, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Лемаев / Чичин Николай Игнатов1848 г.р.
Мать
Лемаева Гликерия ИвановаДо 1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1876

Отец: Лемаев / Чичин Николай Игнатов

Мать: Лемаева Гликерия Иванова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Крещение
13.01.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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