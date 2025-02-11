Лемаев / Чичин Макар Николаев
мужской, родился 11.01.1876, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЛемаев / Чичин Николай Игнатов1848 г.р.
МатьЛемаева Гликерия ИвановаДо 1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1876
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
13.01.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно