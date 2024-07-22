Смирнов Лаврентий Прохорович
Место рожденияАнновка
Дата рождения1865
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Анновка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Михаил Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Смирнов Павел Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Анновка
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Смирнова Мария Лаврентьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1917