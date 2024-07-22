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Смирнов Лаврентий Прохорович

Место рождения

Анновка

Дата рождения

1865

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Смирнов Прохор Яковлевич

Мать: Смирнова Аксинья Емельянова

Анновка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Михаил Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Смирнов Павел Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Анновка
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Смирнова Мария Лаврентьевна

Мать ребёнка: не указана

Анновка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
После 1917
Анновка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

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