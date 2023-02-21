Медведева Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Вычислено 1786

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Медведев Василий Афанасьев

Отец ребёнка: Медведев Афанасий Алексеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Медведев Филип Афанасьев

Отец ребёнка: Медведев Афанасий Алексеев

Рождение ребёнка
02.02.1815

Дочь: Белякова Агафья Афанасьева

Отец ребёнка: Медведев Афанасий Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домна Афанасьева

Отец ребёнка: Медведев Афанасий Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Афанасий Алексеев

Смерть
Вычислено 1786
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