Медведева Домна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиВычислено 1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Медведев Василий Афанасьев
Отец ребёнка: Медведев Афанасий Алексеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Отец ребёнка: Медведев Афанасий Алексеев
Рождение ребёнка
02.02.1815
Дочь: Белякова Агафья Афанасьева
Отец ребёнка: Медведев Афанасий Алексеев
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домна Афанасьева
Отец ребёнка: Медведев Афанасий Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Вычислено 1786