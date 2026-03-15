Попова Аксинья Варфоломеева
женский, родилась 1779 ст.
умерла 07.01.1844 ст.
Супруги
Попов Сидор Иванович1775 ст. г.р.
Дети
Попов Дмитрий Сидорович1806 г.р.
Попов Ефим Сидорович1812 ст. г.р.Показать еще 1
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Рождение
1779 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Сидор Иванович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Попов Сидор Иванович
Рождение ребёнка
1812 ст.
Сын: Попов Ефим Сидорович
Отец ребёнка: Попов Сидор Иванович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Попова) Прасковья Сидоровна
Отец ребёнка: Попов Сидор Иванович
Смерть
07.01.1844 ст.