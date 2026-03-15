Попова Аксинья Варфоломеева 1779 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Попова Аксинья Варфоломеева

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1779 ст.

умерла 07.01.1844 ст.

Супруги
Попов Сидор Иванович1775 ст. г.р.
Дети
Попов Дмитрий Сидорович1806 г.р.
Попов Ефим Сидорович1812 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Сидор Иванович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Попов Дмитрий Сидорович

Отец ребёнка: Попов Сидор Иванович

Борец, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Попов Ефим Сидорович

Отец ребёнка: Попов Сидор Иванович

Борец, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Попова) Прасковья Сидоровна

Отец ребёнка: Попов Сидор Иванович

Борец, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
07.01.1844 ст.

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