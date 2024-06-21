Родюков Александр Сергеевич 14.03.1909 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Родюков Александр Сергеевич

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Место рождения

с. Лавровка, Полянский район, Воронежской области

Дата рождения

14.03.1909 ст.

Дата смерти

02.02.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1909 ст.

Отец: Родюков Сергей Федорович

Мать: Родюкова Олимпиада Ивановна

с. Лавровка, Полянский район, Воронежской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родюкова (Мельникова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
01.08.1931

Сын: Родюков Олег Александрович

Мать ребёнка: Родюкова (Мельникова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
05.02.1936

Дочь: Родюкова Анна Александровна

Мать ребёнка: Родюкова (Мельникова) Анна Васильевна

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.02.1936

Сын: Родюков Борис Александрович

Мать ребёнка: Родюкова (Мельникова) Анна Васильевна

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
02.02.1982

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