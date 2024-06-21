Родюков Александр Сергеевич
Место рожденияс. Лавровка, Полянский район, Воронежской области
Дата рождения14.03.1909 ст.
Дата смерти02.02.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1909 ст.
с. Лавровка, Полянский район, Воронежской области
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1931
Сын: Родюков Олег Александрович
Мать ребёнка: Родюкова (Мельникова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
05.02.1936
Дочь: Родюкова Анна Александровна
Мать ребёнка: Родюкова (Мельникова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
05.02.1936
Сын: Родюков Борис Александрович
Мать ребёнка: Родюкова (Мельникова) Анна Васильевна
Смерть
02.02.1982