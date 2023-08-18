Дмитриева (Морозова) Ксения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Морозова) Ксения Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Морозов Федор

Мать: Морозова Анисья Власьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Федор Федорович

Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Федор Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Уборщица в Метрополитене (ст. Библиотека им. ленина) до войны.
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Дмитриева) Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Дмитриева) Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.09.1909

Дочь: Волкович (Дмитриева) Вера Федоровна

Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Рыжикова (Дмитриева) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.03.1922

Дочь: Дмитриева (Дмитриева) Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1953

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