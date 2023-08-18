Дмитриева (Морозова) Ксения Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Морозов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Уборщица в Метрополитене (ст. Библиотека им. ленина) до войны.
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Дмитриева) Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Дмитриева) Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.09.1909
Дочь: Волкович (Дмитриева) Вера Федоровна
Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Рыжикова (Дмитриева) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.03.1922
Дочь: Дмитриева (Дмитриева) Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич
Смерть
1953