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Малов Михаил Михайлов

Место рождения

Новлянское, Заволжский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

17.09.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1841

Отец: Михаил Петров

Мать: Парасковья Данилова

Новлянское, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.11.1885

Сын: Николай Михайлов

Мать ребёнка: Малова Матрона Анисимова

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.02.1887

Сын: Малов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Малова Матрона Анисимова

Кисляковка, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриил Михайлов

Мать ребёнка: Малова Матрона Анисимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капустина Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: Малова Матрона Анисимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Орина Михайловна

Мать ребёнка: Малова Матрона Анисимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Малова Матрона Анисимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малова Матрона Анисимова

Смерть
Неизвестно
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