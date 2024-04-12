Малов Михаил Михайлов
Место рождения
Дата рождения17.09.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1841
Отец: Михаил Петров
Мать: Парасковья Данилова
Рождение ребёнка
25.11.1885
Сын: Николай Михайлов
Мать ребёнка: Малова Матрона Анисимова
Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.02.1887
Мать ребёнка: Малова Матрона Анисимова
Кисляковка, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриил Михайлов
Мать ребёнка: Малова Матрона Анисимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капустина Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: Малова Матрона Анисимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Орина Михайловна
Мать ребёнка: Малова Матрона Анисимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Малова Матрона Анисимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малова Матрона Анисимова
Смерть
Неизвестно