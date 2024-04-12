Дедов Никита Исаев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: Дедов Исай Данилов
Мать: Дедова Анисья Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Дедов Ефрем Никитин
Мать ребёнка: Дедова Устинья Иевлева
Смерть
1749
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
Бракосочетание
После 1763
Жена: Дедова Устинья Иевлева
Ивановская, Егорьевск, Московская область