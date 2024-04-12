Дедов Никита Исаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедов Никита Исаев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Отец

Около 1698 г.р.

Мать

Около 1691 г.р.

Жена

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: Дедов Исай Данилов

Мать: Дедова Анисья Гаврилова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Дедов Ефрем Никитин

Мать ребёнка: Дедова Устинья Иевлева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
1749
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
Бракосочетание
После 1763

Жена: Дедова Устинья Иевлева

Ивановская, Егорьевск, Московская область
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