Митина (Митин) Марфа Ануфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митина (Митин) Марфа Ануфриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Митин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Митин Сергей Матвеевич

с. Давыдово Касимовский уезд, Рязанской волости
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Митина Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Митин Сергей Матвеевич

с. Давыдово Касимовский уезд, Рязанской волости
Рождение ребёнка
1903

Сын: Митин Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Митин Сергей Матвеевич

Смерть
1953
п.г.т. Тума, Рязанской обл.
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