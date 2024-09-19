Ермачкова (--) Дарья Пантелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти01.07.1879 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
возможно Безменова Дарья Пантелеймоновна
Восприемник
14.05.1864 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/14
Смерть
01.07.1879 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/11b37136-4cd3-4306-9aa0-e1cfc33eb319/107