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Дмитрий
Дмитрий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1742
Пол
Мужской
Отец
Коврижных Иван
1703 г.р.
Мать
Коврижных (Соловьева) Ирина Яковлевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец:
Коврижных Иван
Мать:
Коврижных Ирина Яковлевна
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