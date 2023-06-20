Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Коврижных Иван

Мать: Коврижных Ирина Яковлевна

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