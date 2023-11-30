Водолагина Елена Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
10.01.2008
Дочь: Санжатова Яна Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.01.2008
Дочь: Санжатова Ева Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.06.2016
Сын: Водолагин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Водолагин Владимир Александрович