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Водолагина Елена Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1983

Отец: Лихачев Валерий Григорьевич

Мать: Лихачева Светлана Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
10.01.2008

Дочь: Санжатова Яна Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.01.2008

Дочь: Санжатова Ева Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.06.2016

Сын: Водолагин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Водолагин Владимир Александрович

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