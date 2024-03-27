Рахманкул Сафаров
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Сафар Альметев №69-96
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Василя
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Василя
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
14.09.1852
Мать ребёнка: Фатыма Калмеева
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
02.11.1855
Мать ребёнка: Фатыма Калмеева
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
17.10.1857
Мать ребёнка: Фатыма Калмеева
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фатыма Калмеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фатыма Калмеева
Смерть
Неизвестно