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Рахманкул Сафаров

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Сафар Альметев №69-96

Мать: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1826

Сын: Насыбулла Рахманкулов

Мать ребёнка: Василя

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1829

Сын: Рахматулла Рахманкулов

Мать ребёнка: Василя

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
14.09.1852

Сын: Гайнулла Рахманкул Улы

Мать ребёнка: Фатыма Калмеева

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
02.11.1855

Сын: Гибадулла Рахманкул Улы

Мать ребёнка: Фатыма Калмеева

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
17.10.1857

Сын: Нигматулла Рахманкул Улы

Мать ребёнка: Фатыма Калмеева

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатыма Калмеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатыма Калмеева

Смерть
Неизвестно
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