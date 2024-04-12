Науменко Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Ст. Каргат, ул. Барвинская., д. 11
Пропал без вести (военное)
12.07.1943
Красноармеец 95 гв. сд. Пропал в Курской обл., Прохоровский р-н., выс. 226,6.
Призыв на военную службу
Неизвестно
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно