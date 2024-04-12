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Науменко Павел Петрович

Место рождения

Каргат, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Каргат, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Ст. Каргат, ул. Барвинская., д. 11
Пропал без вести (военное)
12.07.1943
Красноармеец 95 гв. сд. Пропал в Курской обл., Прохоровский р-н., выс. 226,6.
Призыв на военную службу
Неизвестно
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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