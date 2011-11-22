(Маркарова) Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Маркарова) Маргарита

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Место рождения

г.Калуга

Дата рождения

22.11.2011

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.2011

Отец: Маркаров Алексей

Мать: Маркарова Елена

г.Калуга
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