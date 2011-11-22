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(Маркарова) Маргарита
(Маркарова) Маргарита
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Древо
Место рождения
г.Калуга
Дата рождения
22.11.2011
Пол
Женский
Отец
Маркаров Алексей
1987 г.р.
Мать
Маркарова (Бурда) Елена
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.2011
Отец:
Маркаров Алексей
Мать:
Маркарова Елена
г.Калуга
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