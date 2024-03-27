Рамазанов Самат (Семён) Исмаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамазанов Самат (Семён) Исмаилович

Место рождения

д.Могили, Кр. Октябрьский район, Горьковская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Рамазанов Исмаил

Мать: не указана

д.Могили, Кр. Октябрьский район, Горьковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рамазанова Антонина

Военная награда
Неизвестно
Рамазанов Семен Измаилович Красноармеец. __.__.1911 Горьковская обл., Красно-Октябрьский р-н, д. Мочили. Сводная картотека Перечень наград 10.09.1943 Орден Красной Звезды 14.11.1944 Орден Красной Звезды
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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