Рамазанов Самат (Семён) Исмаилович
Место рожденияд.Могили, Кр. Октябрьский район, Горьковская область
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Рамазанов Исмаил
д.Могили, Кр. Октябрьский район, Горьковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рамазанова Антонина
Военная награда
Неизвестно
Рамазанов Семен Измаилович Красноармеец. __.__.1911 Горьковская обл., Красно-Октябрьский р-н, д. Мочили. Сводная картотека Перечень наград 10.09.1943 Орден Красной Звезды 14.11.1944 Орден Красной Звезды
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно