Шапкин Анатолий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1931
Дата смерти30.10.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1931
Отец: Шапкин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.10.2012