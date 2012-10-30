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Шапкин Анатолий Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1931

Дата смерти

30.10.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1931

Отец: Шапкин Анатолий

Мать: Шапкина Ираида Савватьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.10.2012

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