Прокопьев Никита Евлампиев
Место рождения
Дата рождения12.09.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1862
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
28.02.1886
Дочь: Севастьянова (Прокопьева) Евдокия Никитовна
Мать ребёнка: Стефанида Иванова
Смерть
Неизвестно