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Прокопьев Никита Евлампиев

Место рождения

Ворсково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

12.09.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1828 и 1829 г.р.

Мать

Между 1829 и 1831 г.р.

Дети

1886 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1862

Отец: Евлампий Прокофьев

Мать: Агрипина (Аграфена) Григорьева (Егорова)

Ворсково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стефанида Иванова

Рождение ребёнка
28.02.1886

Дочь: Севастьянова (Прокопьева) Евдокия Никитовна

Мать ребёнка: Стефанида Иванова

Ворсково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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