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Волков Николай Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Волков Дмитрий Василев

Мать: Мария Серапионова

Волков Николай Дмитриевич (1881 — ?) Родился в семье священника села Пчелья Мологского уезда Дмитрия Волкова. Состоял надзирателем за учениками Угличского духовного училища. Впоследствии — священник С... Показать все
Бракосочетание
09.09.1909

Жена: Волкова (Ушакова) Антонина Сергеева

Рождение ребёнка
1914

Сын: Волков Серафим Николаев

Мать ребёнка: Волкова (Ушакова) Антонина Сергеева

Смерть
Неизвестно

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