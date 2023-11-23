Волков Николай Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Волков Дмитрий Василев
Мать: Мария Серапионова
Волков Николай Дмитриевич (1881 — ?) Родился в семье священника села Пчелья Мологского уезда Дмитрия Волкова. Состоял надзирателем за учениками Угличского духовного училища. Впоследствии — священник С... Показать все
Бракосочетание
09.09.1909
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Волкова (Ушакова) Антонина Сергеева
Смерть
Неизвестно