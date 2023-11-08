Якимов Тимофей Ксенафонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимов Тимофей Ксенафонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якимов Ксенофонт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1906

Дочь: Рыжова Клавдия Тимофеевна

Мать ребёнка: Якимова Евдокия Андреевна

Дербисек, Сарыагашский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Якимов Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Якимова Евдокия Андреевна

Дербисек, Сарыагашский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
27.12.1916

Сын: Якимов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Якимова Евдокия Андреевна

Дербисек, Сарыагашский район, Туркестанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якимова Евдокия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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