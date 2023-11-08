Якимов Тимофей Ксенафонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Якимов Ксенофонт
Рождение ребёнка
04.12.1906
Дочь: Рыжова Клавдия Тимофеевна
Мать ребёнка: Якимова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Якимова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
27.12.1916
Сын: Якимов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Якимова Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно