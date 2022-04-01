Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1925
Дата смерти?.04.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.09.1965
Сын: Кирьянов Игорь Алексеевич
Отец ребёнка: Кирьянов Алексей Фомич
Куеда, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирьянова Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Кирьянов Алексей Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирьянова Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Кирьянов Алексей Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирьянова Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Кирьянов Алексей Фомич
Смерть
?.04.2022