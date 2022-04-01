Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1925

Дата смерти

?.04.2022

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1965

Сын: Кирьянов Игорь Алексеевич

Отец ребёнка: Кирьянов Алексей Фомич

Куеда, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирьянова Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Кирьянов Алексей Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирьянова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Кирьянов Алексей Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирьянова Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Кирьянов Алексей Фомич

Смерть
?.04.2022
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