Мирончик Александр
Место рожденияд. Дрила-2, Логойский, р-н, Минская обл., Беларусь
Дата рождения20.02.1967
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1967
Отец: Мирончик Александр
Мать: Мирончик Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1991
Дочь: Сарман (Мирончик) Виктория
Мать ребёнка: Мирончик (Данилевич) Светлана
Рождение ребёнка
16.11.1995
Дочь: (Мирончик) Валентина
Мать ребёнка: Мирончик (Данилевич) Светлана