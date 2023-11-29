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Мирончик Александр

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Место рождения

д. Дрила-2, Логойский, р-н, Минская обл., Беларусь

Дата рождения

20.02.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1967

Отец: Мирончик Александр

Мать: Мирончик Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирончик (Данилевич) Светлана

Рождение ребёнка
05.05.1991

Дочь: Сарман (Мирончик) Виктория

Мать ребёнка: Мирончик (Данилевич) Светлана

Рождение ребёнка
16.11.1995

Дочь: (Мирончик) Валентина

Мать ребёнка: Мирончик (Данилевич) Светлана

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