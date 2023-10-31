Сидорова Авдотья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Сидорова Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Сидоров Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Сидоров Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Сидоров Андрей Степанович
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна
Незаконнорожденная
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно