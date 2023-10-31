Сидорова Авдотья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова Авдотья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Сидорова Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Сидоров Андрей Степанович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Сидоров Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Сидоров Андрей Степанович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Сын: Сидоров Яков Андреевич

Отец ребёнка: Сидоров Андрей Степанович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1850
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Незаконнорожденная
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Андрей Степанович

Смерть
Неизвестно
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