Казначеева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казначеева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Казначеев Спиридон Зиновьевич

Отец ребёнка: Казначеев Зиновий Феоктистович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Казначеев Панкратий Зиновьевич

Отец ребёнка: Казначеев Зиновий Феоктистович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Казначеев Максим Зиновьевич

Отец ребёнка: Казначеев Зиновий Феоктистович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Феодосия Зиновьевна

Отец ребёнка: Казначеев Зиновий Феоктистович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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