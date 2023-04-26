Казначеева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1725
Сын: Казначеев Спиридон Зиновьевич
Отец ребёнка: Казначеев Зиновий Феоктистович
Рождение ребёнка
1730
Сын: Казначеев Панкратий Зиновьевич
Отец ребёнка: Казначеев Зиновий Феоктистович
Рождение ребёнка
1741
Сын: Казначеев Максим Зиновьевич
Отец ребёнка: Казначеев Зиновий Феоктистович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Феодосия Зиновьевна
Отец ребёнка: Казначеев Зиновий Феоктистович
Смерть
Неизвестно