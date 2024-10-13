Яцкевич (Крук) Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1954
Отец: Крук Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1976
Сын: Яцкевич Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Яцкевич Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
04.03.1982
Сын: Яцкевич Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Яцкевич Михаил Владимирович