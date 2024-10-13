Яцкевич (Крук) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яцкевич (Крук) Наталья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1954

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1954

Отец: Крук Петр Иванович

Мать: Ничипорук Стефанида Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яцкевич Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
24.07.1976

Сын: Яцкевич Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Яцкевич Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
04.03.1982

Сын: Яцкевич Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Яцкевич Михаил Владимирович

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