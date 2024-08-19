Damberga-Darkevics (Kārkliņa-Darkevics) Eda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Damberga-Darkevics (Kārkliņa-Darkevics) Eda

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Kārkliņš Jānis

Мать: Kārkliņa (Brūšniece) Lība

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Dambergs Edvards

Отец ребёнка: Dambergs Roberts

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Darkevics Eduards

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Darkevics Eduards

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Dambergs Roberts

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Kupiča (Darkevica) Alma

Отец ребёнка: Darkevics Eduards

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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