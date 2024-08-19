Damberga-Darkevics (Kārkliņa-Darkevics) Eda
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Kārkliņš Jānis
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Dambergs Edvards
Отец ребёнка: Dambergs Roberts
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Darkevics Eduards
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Darkevics Eduards
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Dambergs Roberts
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Kupiča (Darkevica) Alma
Отец ребёнка: Darkevics Eduards
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно