Козликина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козликина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
03.03.1935

Дочь: Малеева (Козликина) Галина Ивановна

Мать ребёнка: ?

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