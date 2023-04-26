Шмелёва (Большакова) Ефросинья Петровна
Место рожденияРождествено, 443541, Россия
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Большаков Пётр Федотович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1847
Дочь: Зайцева (Шмелёва) Матрёна Васильевна
Отец ребёнка: Шмелёв Василий Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1851
Дочь: (Шмелёва) Васса Васильевна
Отец ребёнка: Шмелёв Василий Иванович
Смерть
Неизвестно