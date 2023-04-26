Шмелёва (Большакова) Ефросинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелёва (Большакова) Ефросинья Петровна

Место рождения

Рождествено, 443541, Россия

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Большаков Пётр Федотович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмелёв Василий Иванович

Рождение ребёнка
15.03.1847

Дочь: Зайцева (Шмелёва) Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Шмелёв Василий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.07.1851

Дочь: (Шмелёва) Васса Васильевна

Отец ребёнка: Шмелёв Василий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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