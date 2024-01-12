Шувалова Таисия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шувалов Дмитрий Владиславович
Отец ребёнка: Шувалов Владислав Алексеевич
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шувалова) Елена Владиславовна
Отец ребёнка: Шувалов Владислав Алексеевич