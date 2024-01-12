Шувалова Таисия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалова Таисия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шувалов Дмитрий Владиславович

Отец ребёнка: Шувалов Владислав Алексеевич

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шувалов Владислав Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шувалова) Елена Владиславовна

Отец ребёнка: Шувалов Владислав Алексеевич

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