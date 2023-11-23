Васильевская (Сахарова) Елизавета Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильевская (Сахарова) Елизавета Сергеева

Место рождения

Ярославская губерния

Дата рождения

1834

Дата смерти

24.11.1901

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Сахаров Сергей Феодосьев

Мать: Сахарова (Сахаров) Анастасия Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова (Васильевская) неизвестно Васильева

Отец ребёнка: Васильевский Василий Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильевский Василий Михайлов

Рождение ребёнка
1856

Сын: Васильевский Петр Васильев

Отец ребёнка: Васильевский Василий Михайлов

Рождение ребёнка
1859

Сын: Васильевский, ст. Николай Васильев

Отец ребёнка: Васильевский Василий Михайлов

Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Васильевская) Мария Васильева

Отец ребёнка: Васильевский Василий Михайлов

Рождение ребёнка
1864

Сын: Васильевский Александр Васильев

Отец ребёнка: Васильевский Василий Михайлов

Рождение ребёнка
21.04.1866

Дочь: (Васильевская) Ольга Васильева

Отец ребёнка: Васильевский Василий Михайлов

Рождение ребёнка
30.04.1868

Дочь: (Васильевская) Елизавета Васильева

Отец ребёнка: Васильевский Василий Михайлов

Рождение ребёнка
02.07.1872

Сын: Васильевский Николай Васильев

Отец ребёнка: Васильевский Василий Михайлов

Васильевский Николай Васильевич (1872 - ?) Родился 2 июля 1872 года в семье священника села Воскресенского на Волге Мышкинского уезда Василия Васильевского. 11 октября 1898 года рукоположен во священн... Показать все
Смерть
24.11.1901
Похороны
Неизвестно

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