Васильевская (Сахарова) Елизавета Сергеева
Место рожденияЯрославская губерния
Дата рождения1834
Дата смерти24.11.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова (Васильевская) неизвестно Васильева
Отец ребёнка: Васильевский Василий Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Сын: Васильевский Петр Васильев
Отец ребёнка: Васильевский Василий Михайлов
Рождение ребёнка
1859
Сын: Васильевский, ст. Николай Васильев
Отец ребёнка: Васильевский Василий Михайлов
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Васильевская) Мария Васильева
Отец ребёнка: Васильевский Василий Михайлов
Рождение ребёнка
1864
Сын: Васильевский Александр Васильев
Отец ребёнка: Васильевский Василий Михайлов
Рождение ребёнка
21.04.1866
Дочь: (Васильевская) Ольга Васильева
Отец ребёнка: Васильевский Василий Михайлов
Рождение ребёнка
30.04.1868
Дочь: (Васильевская) Елизавета Васильева
Отец ребёнка: Васильевский Василий Михайлов
Рождение ребёнка
02.07.1872
Сын: Васильевский Николай Васильев
Отец ребёнка: Васильевский Василий Михайлов
Васильевский Николай Васильевич (1872 - ?) Родился 2 июля 1872 года в семье священника села Воскресенского на Волге Мышкинского уезда Василия Васильевского. 11 октября 1898 года рукоположен во священн... Показать все
Похороны
Неизвестно