Галкина Анисья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалкина Анисья Степановна

Галкина Анисья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

08.08.1891

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.09.1842

Муж: Галкин Алексей Леонтьевич

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.11.1847

Дочь: Степанида Алексеевна

Отец ребёнка: Галкин Алексей Леонтьевич

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.06.1850

Сын: Галкин Леонтий Алексеевич

Отец ребёнка: Галкин Алексей Леонтьевич

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.08.1853

Дочь: Федосова Васса Алексеевна

Отец ребёнка: Галкин Алексей Леонтьевич

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.02.1856

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Галкин Алексей Леонтьевич

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.02.1858

Дочь: Каверина Феодора Алексеевна

Отец ребёнка: Галкин Алексей Леонтьевич

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.09.1862

Сын: Галкин Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Галкин Алексей Леонтьевич

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.05.1865

Дочь: Феодосия Алексеевна

Отец ребёнка: Галкин Алексей Леонтьевич

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.02.1869

Сын: Галкин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Галкин Алексей Леонтьевич

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
08.08.1891
Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: от старости
Похороны
Неизвестно
Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close