Галкина Анисья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти08.08.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.09.1842
Рождение ребёнка
15.11.1847
Дочь: Степанида Алексеевна
Отец ребёнка: Галкин Алексей Леонтьевич
Рождение ребёнка
16.06.1850
Сын: Галкин Леонтий Алексеевич
Отец ребёнка: Галкин Алексей Леонтьевич
Рождение ребёнка
21.08.1853
Дочь: Федосова Васса Алексеевна
Отец ребёнка: Галкин Алексей Леонтьевич
Рождение ребёнка
01.02.1856
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Галкин Алексей Леонтьевич
Рождение ребёнка
08.02.1858
Дочь: Каверина Феодора Алексеевна
Отец ребёнка: Галкин Алексей Леонтьевич
Рождение ребёнка
29.09.1862
Сын: Галкин Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Галкин Алексей Леонтьевич
Рождение ребёнка
30.05.1865
Дочь: Феодосия Алексеевна
Отец ребёнка: Галкин Алексей Леонтьевич
Рождение ребёнка
11.02.1869
Сын: Галкин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Галкин Алексей Леонтьевич
Смерть
08.08.1891
Причина смерти: от старости
Похороны
Неизвестно