Батурин Андрей Трофимов 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Батурин Андрей Трофимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1835, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер 1836, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Отец
Батурин Трофим Гаврилов1806 г.р.
Мать
Батурина Дарья Алексеева1808 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Батурин Трофим Гаврилов

Мать: Батурина Дарья Алексеева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
1836
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

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