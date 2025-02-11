Батурин Андрей Трофимов
мужской, родился 1835, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер 1836, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
ОтецБатурин Трофим Гаврилов1806 г.р.
МатьБатурина Дарья Алексеева1808 г.р.
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Место
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Рождение
1835
Отец: Батурин Трофим Гаврилов
Мать: Батурина Дарья Алексеева
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1836
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область