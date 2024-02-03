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Зенов Иван Петрович

Место рождения

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

После 1824

Пол

Мужской

Отец

Около 1727 г.р.

Мать

Около 1739 г.р.

Жена

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Зенов Петр Андреев

Мать: Марья Удова

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
Впервые нашла фамилию ЗЕНОВ в 1819 г в Исповедальной росписи Польского прихода, стр 204
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Максимова

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Зенов Иван Иванович

Мать ребёнка: Анна Максимова

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Зенов Петр Иванович

Мать ребёнка: Анна Максимова

Рождение ребёнка
1807

Сын: Зенов Симеон Иванович

Мать ребёнка: Анна Максимова

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Зенова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Анна Максимова

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
Смерть
После 1824

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