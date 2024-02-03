Зенов Иван Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиПосле 1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Зенов Петр Андреев
Мать: Марья Удова
Впервые нашла фамилию ЗЕНОВ в 1819 г в Исповедальной росписи Польского прихода, стр 204
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Максимова
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Зенов Иван Иванович
Мать ребёнка: Анна Максимова
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Зенов Петр Иванович
Мать ребёнка: Анна Максимова
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Анна Максимова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Зенова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Анна Максимова
Смерть
После 1824