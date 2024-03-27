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Курбанов Назир

Место рождения

Киргизская ССР, Джалал-Абадская обл., г. Джалал-Абад

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.12.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Киргизская ССР, Джалал-Абадская обл., г. Джалал-Абад
Рождение ребёнка
18.04.1927

Сын: Курбанов Газизьян Назирович

Мать ребёнка: Курбанова Муслима

Рождение ребёнка
1933

Сын: Курбанов Гафи

Мать ребёнка: Курбанова Муслима

Рождение ребёнка
09.04.1943

Дочь: Зифа

Мать ребёнка: Курбанова Муслима

Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie58377316/
Смерть
?.12.1944
Причина смерти: пропал без вести
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