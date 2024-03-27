Курбанов Назир
Место рожденияКиргизская ССР, Джалал-Абадская обл., г. Джалал-Абад
Дата рождения1902
Дата смерти?.12.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.04.1927
Сын: Курбанов Газизьян Назирович
Мать ребёнка: Курбанова Муслима
Рождение ребёнка
1933
Сын: Курбанов Гафи
Мать ребёнка: Курбанова Муслима
Рождение ребёнка
09.04.1943
Дочь: Зифа
Мать ребёнка: Курбанова Муслима
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie58377316/
Смерть
?.12.1944
Причина смерти: пропал без вести