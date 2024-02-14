Сахаров Экрям Низамутдинович
Место рожденияЧувашская АССР, Комсомольский р-н, д. Урмаево
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Сахаров Акрям Низаметдинович Красноармеец, __.__.1912Чувашская АССР, Комсомольский р-н, д. Урмаево. Сводная картотека Перечень наград 03.02.1945 Орден Славы III степени 05.09.1945 Медаль «За победу н... Показать все
Рождение ребёнка
17.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бэнэт
Смерть
Неизвестно