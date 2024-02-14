Сахаров Экрям Низамутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахаров Экрям Низамутдинович

Место рождения

Чувашская АССР, Комсомольский р-н, д. Урмаево

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Сахаров Акрям Низаметдинович Красноармеец, __.__.1912Чувашская АССР, Комсомольский р-н, д. Урмаево. Сводная картотека Перечень наград 03.02.1945 Орден Славы III степени 05.09.1945 Медаль «За победу н... Показать все
Рождение ребёнка
17.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бэнэт

Смерть
Неизвестно

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