Плотникова Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Плотников Андрей Павлович

Отец ребёнка: Плотников Павел Никодимович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Плотникова Анна Павловна

Отец ребёнка: Плотников Павел Никодимович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Плотникова Надежда Павловна

Отец ребёнка: Плотников Павел Никодимович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Плотникова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Плотников Павел Никодимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Михаил Павлович

Отец ребёнка: Плотников Павел Никодимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Павел Никодимович

Смерть
1944
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