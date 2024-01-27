Плотникова Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Сын: Плотников Андрей Павлович
Отец ребёнка: Плотников Павел Никодимович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Плотникова Анна Павловна
Отец ребёнка: Плотников Павел Никодимович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Плотникова Надежда Павловна
Отец ребёнка: Плотников Павел Никодимович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Плотникова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Плотников Павел Никодимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Михаил Павлович
Отец ребёнка: Плотников Павел Никодимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944