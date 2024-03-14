Котельников Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.06.1954
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Котельников Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котельников Виктор
Мать ребёнка: Котельникова (Зверева) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
30.12.1935
Бракосочетание
18.08.1940
Рождение ребёнка
05.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Котельникова (Зверева) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
23.08.1949
Дочь: Корякина (Котельникова) Людмила
Мать ребёнка: Котельникова (Зверева) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
04.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Котельникова (Зверева) Екатерина Михайловна
Смерть
23.06.1954