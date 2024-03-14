Котельников Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котельников Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.06.1954

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

1935 г.р.
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1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котельников Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котельников Виктор

Мать ребёнка: Котельникова (Зверева) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
30.12.1935

Дочь: Полушвайко (Котельникова (Зверева)) Александра

Мать ребёнка: Котельникова (Зверева) Екатерина Михайловна

Бракосочетание
18.08.1940

Жена: Котельникова (Зверева) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
05.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котельникова (Зверева) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
23.08.1949

Дочь: Корякина (Котельникова) Людмила

Мать ребёнка: Котельникова (Зверева) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
04.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котельникова (Зверева) Екатерина Михайловна

Смерть
23.06.1954

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