Крапивная Вера Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Берстнева Светлана
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крапивная Елена Николаевна
Отец ребёнка: Крапивный Николай Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно