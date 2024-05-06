Крапивная Вера Егоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Крапивная Вера Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Берстнева Светлана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крапивная Елена Николаевна

Отец ребёнка: Крапивный Николай Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крапивный Николай Егорович

Смерть
Неизвестно

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